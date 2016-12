Balo chiama l'Inter, ma è una missione "quasi" impossibile

13:11 - Non è felice a Liverpool. Non è andata bene, non ha conquistato i tifosi, non si è ambientato. Ha fallito, per dirla in due parole, e vuole provare a rinascere dove è cresciuto. Mario Balotelli chiama l'Inter, chiama "papà" Mancini, e spera che qualcosa si muova perché, spunta su un suo profilo facebook, "voglio stare vicino alla mia famiglia e a mia figlia e tornare dove sono cresciuto". Balo-Inter, insomma, ma con qualche nodo da sciogliere.

Il primo dipende da lui. Sull'altro c'è da lavorare e lavorare molto. Perché ci sono ferite che non si rimarginano e sgarbi che la curva, la pancia della curva, non ti perdona. Eccoli, allora, i due ostacoli da superare. L'ingaggio, innanzitutto. Balo guadagna troppo per gli standard dell'Inter e per tornare a casa, come dice lui, dovrebbe ridursi parecchio lo stipendio. Può farlo se lo vuole, ovvio. Ma lo vorrà? Vorrà abbastanza l'Inter? Poi, chiaro, toccherebbe anche mettersi al tavolo con il Liverpool, che SuperMario l'ha comprato solo qualche mese fa per più di 20 milioni. Il che, pare ovvio, significa che non ha certamente voglia di regalarlo. L'Inter può al massimo trattare un prestito, ma anche per questa formula bisogna poi verificare l'entità del riscatto. A quanto? Quanto vale oggi Balotelli? E quanto può e vuole investire l'Inter?Infine il problema più grande: il rapporto con gli ultras nerazzurri. Ci sono troppe cose che il popolo interista non perdona a SuperMario. C'è quella maglia gettata a terra e ci sono le parole pronunciate prima di vestire la casacca del Milan. Milanista da sempre, Mario non l'ha mai negato. Non lo negherebbe nemmeno oggi. Balotelli chiama l'Inter, ma è tutto davvero molto complicato. Anche se Mancini se lo riprenderebbe. Anche se con Icardi e Kovacic formerebbe un tridente giovane e di grande qualità. Ci si prova, Raiola ci proverà. Ma è una strada in salita.

E allora ecco che la pista che porta a Podolski sembra tremendamente più praticabile, agevole. Anche lui non sta bene dove sta. Anche lui non ha ingranato con Wenger. Anche lui verrebbe in Italia. L'Arsenal ascolterà le offerte di Ausilio. L'offerta, appunto: prestito oneroso, 2 milioni subito e sei a fine stagione. Basteranno?