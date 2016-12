Balo-Besiktas si complica: l'allenatore non lo vuole

Si complica l'arrivo di Mario Balotelli al Besiktas . Mentre il presidente Fikret Orman sta provando in ogni modo a convincere il calciatore a trasferirsi in Turchia, arrivano le parole dell'allenatore pesanti come un macigno per SuperMario. ""Balotelli non fa parte dei miei piani - ha spiegato Senol Gunes al sito inglese FourFourTwo -. Non ho una buona opinione di lui. Su Balotelli non ho mai sentito qualcosa di positivo".

Da una parte un presidente che è uscito allo scoperto da tempo e che sta facendo di tutto per portare Mario Balotelli in Turchia. Dall'altra un allenatore che, senza giri di parole, ha bocciato l'arrivo dell'attaccante scaricato da Milan e Liverpool. Non ha ancora messo piede a Istanbul, ma SuperMario (come al solito) divide già e fa discutere.



Presidente e allenatore non sono sulla stessa frequenza, premesse davvero poco entusiasmanti per SuperMario, che in questo momento della sua carriera ha bisogno di trovare un club che abbia piena fiducia in lui. Mino Raiola dovrà ora guardarsi altrove: le ipotesi West Ham ed Everton sono ancora vive, così come la destinazione Ajax per sostituire il neo-napoletano Milik. Le pretendenti non sono certo di prima fascia come qualche tempo fa, ma ora è quello che passa il convento per un giocatore che ha sprecato davvero troppe chance e che ora si ritrova al punto di dover ricominciare daccapo.