22 giugno 2015 Bacca via solo per 30 milioni. Liverpool pronto a chiudere Il direttore sportivo del Siviglia: "Carlos è contento di restare, chi lo vuole deve pagare la clausola rescissoria"

Carlos Bacca ha una clausola da 30 milioni di euro e il Siviglia non lo lascerà partire per meno. E' stato perentorio il ds del club iberico, Monchi: "Se qualcuno lo vuole deve pagare per intero la clausola rescissoria". Il Milan non ha ancora mosso passi ufficiali per il quasi 29enne colombiano. In pole position c'è il Liverpool: i Reds sono intenzionati a versare l'intero importo per dare a Rodgers l'attaccante tanto agognato.

I tabloid inglesi puntano forte sull'imminente offerta da parte dei Reds per il centravanti colombiano, che in questa stagione ha segnato 28 reti con il Siviglia, decidendo la finale di Europa League. Il Liverpool sarebbe disposto a pagare la clausola di rescissione che permetterebbe al club inglese di sborsare una cifra inferiore a quella chiesta dall'Aston Villa per Benteke: per l'attaccante belga, infatti, servono 45 milioni.