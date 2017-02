Bacca respinge la Cina: "Ricche offerte, ma lui vuole il Milan"

Continua il pressing cinese su Bacca , al quale diverse squadre stanno offrendo cifre importanti. Il colombiano, però, al momento non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan, come confermato dal suo agente: "Carlos è molto contento al Milan - spiega Sergio Barila a calciomercato.com -. A gennaio diversi club europei erano interessati al calciatore e ora diverse squadre cinesi hanno offerto molti soldi e grandi contratti, ma lui vuole restare al Milan".

Uno dei club interessati al colombiano è il Tianjin di Cannavaro, che pare sia disposto a mettere sul piatto un contratto di quattro anni da 12 milioni di euro a stagione. L'agente di Bacca, però, non si sbilancia: "Il Tianjin? Non parlo pubblicamente di altri club. Bacca è un giocatore di un grande club come il Milan".