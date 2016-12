Bacca: "Farò molti gol e riporterò in alto il Milan"

Bacca è appena sbarcato a Milano, ma ha già le idee chiare sulla sua scelta: "Perché il Milan? Sono contento ed orgoglioso di essere qui a giocare con giocatori di altissimo livello. Ho scelto il Milan per il progetto ambizioso e perchè è una grande squadra, la squadra più importante d'Italia e avevo l'ambizione di giocare in una squadra come il Milan". Poi un messaggio ai tifosi: "Prometto di dare tutto in partita e in allenamento per riuscire a conquistare gli obiettivi".



Quanto al numero di maglia, invece, c'è un piccolo retroscena: "Il 70 l'avevo in Colombia, in Spagna non potevo averlo perché la numerazione va dall'1 al 25, qui c'era la possibilità e l'ho preso". Infine una battuta su Ibrahimovic: "E' un giocatore che ha segnato tantissimi gol, non lo so cosa succederà, ma se venisse ci aiuterebbe".