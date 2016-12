Ausilio:"Brozovic resta, non compriamo altri difensori. Icardi? Rinnoverà"

Dopo i colpi Joao Mario-Gabigol, il mercato dell'Inter rallenterà, anzi si fermerà, almeno in entrata. Parola di Piero Ausilio , ds nerazzurro, a Premium Sport : "De Boer avrà da divertirsi con le scelte. In arrivo un difensore? Non penso, perché Andreolli sta recuperando e Medel può fare benissimo quel ruolo. L’idea è quella di rimanere così come siamo. Brozovic alla Juve? No, resterà con noi , ci sarà utilissimo".

SU GABIGOL E JOAO MARIO

"Gabigol giocatore diverso da quelli che abbiano in attacco, De Boer avrà da divertirsi nelle scelte. Il fair play finanziario? Io do il mio contributo dal punto di vista tecnico, la proprietà ha dimostrato di essere generosa e di volere il bene dell’Inter: io mi occupo di questo, ci sono altre persone preposte alle questioni del fair play".



SUL POSSIBILE ARRIVO DI UN DIFENSORE

"Non penso, perché Andreolli sta recuperando e Medel può fare benissimo quel ruolo. L'idea è quella di rimanere così come siamo. Andreolli ha tante presenze ed esperienza, inoltre ci è utile dal punto di vista delle liste"



BROZOVIC RESTA ALL'INTER

"Brozovic-Juve? Così come avevo detto che Icardi era incedibile, avevo detto che Brozovic non sarebbe andato in nessuna squadra italiana. Anzi pensiamo che possa essere utilissimo all'Inter: resterà con noi. L'importante è che si tranquillizzi, che nei prossimi giorni tutto si sistemi: quando finirà il mercato, sarà concentrato su di noi"



JOVETIC-VIOLA, SI PUÒ

"Jovetic-Fiorentina? Ci stiamo parlando, non mi sento di escluderla".



ICARDI-RINNOVO

"Il caso Icardi? Non ho mai sentito Mauro fuori dal nostro progetto: ha sempre avuto grande volontà di restare all'Inter in futuro. Noi avevamo chiesto solo di abbassare i toni mediatici. Stiamo parlando per preparare il rinnovo, lui è dentro l’Inter al cento per cento".



IL RINNOVO DI... AUSILIO

"Il mio futuro? Io sono l’ultimo dei problemi, il mio contratto scade nel 2017, c’è tempo per parlarne."