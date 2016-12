Attento Napoli: c'è il Bayern Monaco su Higuain

17:50 - Il Napoli adesso deve stare attento al Bayern Monaco. Il club tedesco, per giugno, ha puntato Higuain, come confermato da Rummenigge: "Higuain è un giocatore strepitoso, e ci piace. Il mio amico De Laurentiis però non vuole cederlo". Ma con l'arrivo, in estate, di Carletto Ancelotti ci sarà un tentativo da parte del Bayen Monaco. Higuain sta trascinando il Napoli in questa stagione: 18 i gol firmati in 19 gare di campionato.

Anche perché il Bayern Monaco, sempre in estate, potrebbe salutare Lewandowski. L'attaccante polacco piace molto al Real Madrid e questo non è un segreto. Provare a prendere Higuain è una richiesta fatta alla società da Ancelotti in persona. Il Napoli è avvisato.