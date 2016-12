Attento Genoa, il Porto vuole Perin

"Futuro? In settimana firmerò fino al 2019, un segnale più importante non posso darlo. Spero possano rimanere anche altri compagni perché il presidente ha entusiasmo e farà di tutto per trattenerli". Così parlava Mattia Perin sabato sera dopo la vittoria sull'Inter. Anche Preziosi tratterrebbe volentieri uno dei migliori portieri della Serie A: "Perin? Resterà al Genoa, almeno lo spero. Ma se arriva un'offerta, la guarderemo". Ora forse quell'offerta è arrivata e tutto sembra rimesso in discussione. O forse no. In fondo, basterà aspettare poco per avere una risposta.