Attenta Roma, il Real ha contattato il padre di Pjanic

10:42 - Bomba di mercato dalla pagine di Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, nei giorni scorsi alcuni emissari del Real Madrid avrebbero contattato il padre di Pjanic per capire le eventuali richieste del giocatore. Una mossa importante, che svela l'intenzione di mettere le mani sul centrocampista bosniaco. Per tesserare Miralem, del resto i Blancos sembrano intenzionati a pagare alla Roma l'intera clausola di 45 milioni.

Il Real fa sul serio per Pianic. E il bosniaco sembra interessato alla corte del club di Florentino Perez. Sulle sue tracce da qualche tempo ci sono infatti anche Barcellona e Bayern Monaco, ma il centrocampista giallorosso sembrerebbe avere una preferenza per i Blancos. Si tratta, dunque. Stando a Marca, negli ultimi giorni i contatti tra il Real e il padre del giocatore, che ne cura gli interessi, si sarebbero intensificati e ci sarebbe stato anche un incontro per capire i progetti futuri del "faro" giallorosso.



Per il momento la Roma non ha commentato l'indiscrezione di mercato, ma dal suo canto, se il Real dovesse decidere di pagare la clausola rescissoria, non potrà far altro che arrendersi e riempire le casse giallorosse. Difficilemente, infatti, i giallorossi potranno offrire di più in termini di ingaggio al giocatore per trattenerlo nella capitale. Per mettere le mani sul cartellino di Pjanic servono 45 milioni, ma la questione non sembra preoccupare molto Florentino Perez, intenzionato a portare a Madrid il bosniaco senza badare a spese. Il futuro di Pjanic parla sempre più spagnolo.