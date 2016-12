Attenta Juve: il Liverpool piomba su Pirlo

"Se vinco la Champions vado all'estero". Sono state queste le parole pronunciate alla vigilia della sfida tra la Juve e il Real Madrid da Andrea Pirlo. Il risultato soddisfacente della semifinale d'andata (2-1 per i bianconeri) e la possibilità di superare il turno potrebbero avvicinare il centrocampista all'addio a fine stagione. Sono ovviamente ancora ipotesi visto che la Juventus non ha ancora trionfato nella massima competizione europea ma intanto dall'Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interessamento del Liverpool per lo stesso Pirlo.