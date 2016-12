Attenta Juve, con 35 mln il Real Madrid può riavere Morata

Nonostante la stangata della Fifa, che ha bloccato il mercato del Real Madrid per la stagione 2016-17, i Blancos potranno mettere le mani su Alvaro Morata in questa sessione di mercato . Lo precisa As, spiegando che il club spagnolo può far valere il diritto di recompra siglato con la Juventus entro il 31 gennaio 2016 e avere subito in rosa l'attaccante sborsando 35 milioni di euro. A patto però che il giocatore sia d'accordo.

Sul piano normativo, dunque, Morata potrebbe lasciare Torino e ritornare a Madrid già a gennaio. Inizialmente sembrava che i Blancos non potessero far valere la clausola prima del 30 giugno 2016, ma dalla Spagna poi è subito arrivata la smentita dalle colonne di As. Con 35 milioni, diretto interessato permettendo, Perez potrebbe "soffiare" Alvaro alla Juve. Tutto nonostante il fresco rinnovo di contratto della punta bianconera, che potrebbe rientrare in Spagna proponendo un ingaggio migliore al giocatore. Certo, i tempi per l'operazione e le trattative sono molto stretti, ma l'affare non è impossibile.