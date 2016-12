Attenta Juve, anche il Barça su Dybala

11:44 - Juve e Napoli in Italia. Arsenal, United e Chelsea in Inghilterra. E, ora, Barcellona in Spagna. La caccia a Paulo Dybala si allarga e conquista mezza Europa. L'Europa che conta, ovviamente. Tutti pazzi per l'argentino del Palermo, insomma, che Zamparini si coccola ma è pronto a vendere per rinvigorire le casse del club rosanero. La base d'asta, perché da qui Zampa non si muove, è 40 milioni. Una cifra che il Barça è disposto a mettere sul piatto.

Lo scrive il Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino alle questioni del club blaugrana, spiegando che il Barcellona starebbe appunto valutando con grande attenzione Dybala e Luciano Vietto del Villarreal e che vorrebbe rinforzare con uno di loro un reparto già straordinario. A occuparsi dell'argentino del Palermo sarebbe, come ovvio, Ariedo Braida, l'uomo cui il Barça ha affidato il mercato italiano. Braida sonda il terreno, parla con chi di dovere - nel caso specifico, quindi, Zamparini - ed eventualmente chiude l'affare. L'assalto a Dybala è condizionato, però, dalla cessione di Pedro, per il quale al momento non ci sono offerte concrete e interessanti. A questo va aggiunto il noto blocco del mercato del Barcellona che costringerebbe l'argentino a restare per un'altra stagione a Palermo, opzione che potrebbe non essere gradita al giocatore. Anche perché, come detto, le squadre interessate al talentino rosanero sono molte e tutte di grande spessore. E ancora: Dybala accetterebbe il ruolo di primo sostituto di Neymar, Messi e Suarez? Non chiederà, trattando il suo addio al Palermo, garanzie tecniche? Juve e Napoli restano alla finestra e aspettano. Mentre dalla Spagna all'Inghilterra il numero delle pretendenti all'argentino si allarga a macchia d'olio.