Attenta Inter: Psg e Chelsea rilanciano per João Mário

Non era difficile immaginarlo, ma la concorrenza per João Mário , jolly di centrocampo dello Sporting Lisbona che piace tanto all'Inter, è agguerritissima. All'offerta dei nerazzurri , pronti ad arrivare a quota 35 milioni - contro i 50 che però vogliono i portoghesi, ndr - hanno subito risposto due pezzi da novanta del calcio europeo. Secondo il quotidiano lusitano Record, per João Mário si sono infatti mossi Psg e Chelsea: offerta da 40 mln.

Pronti, via, quindi, e tocca giocare al rialzo. I cinque milioni in più offerti dai parigini e dai londinesi, costringono infatti l'Inter a uno sforzo supplementare per provare a convincere il giocatore a scegliere Milano. La trattativa, in corso, non sarà dunque facile e, probabilmente, nemmeno breve. Resta da capire fino a dove abbia voglia di spingersi il gruppo Suning e se, nel frattempo, da Parigi e Londra non decidano di alzare ulteriormente il tiro. L'Inter, in pole fino a oggi, dovrà affilare i denti e ributtarsi nella mischia. Perché per João Mário, grande rivelazione degli ultimi Europei, c'è la fila.