Atletico Madrid, Simeone ostacola i piani Juve: contatto con Cavani 

20:51 - La forza persuasiva di Simeone, l'amicizia con Godin e, soprattutto, i soldi di Wang Jianlin, nuovo facoltoso e ambizioso socio di minoranza dell'Atletico Madrid. Questi, stando a L'Equipe, i punti di forza della strategia del club spagnolo per convincere Cavani a sposare la causa dei Colchoneros la prossima estate. Trattativa, sottolinea il quotidiano francese, difficile ma già avviata attraverso un contatto diretto tra il tecnico e il giocatore.

Via Mandzukic. Via pure Arda Turan. Per cambiare e per finanziare l'acquisto di un top pagato dal Psg 64 milioni di euro e legato al club parigino sino al giugno 2018. Questi i particolari che, proprio da Parigi, accompagnano la notizia dell'inserimento deciso dell'Atletico Madrid nella "telenovela" relativa al futuro di Cavani. Tante le squadre sull'ex Napoli, dato per certo il suo addio estivo, elevato il grado di concorrenza. Con l'Atletico in forte ascesa. Un ostacolo in più per la Juve che al Matador non ha mai smesso di pensare.