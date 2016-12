Atletico Madrid, scatta l'operazione Torres: contatti col Milan

11:24 - A Madrid è ufficialmente scattata l'operazione per riportare Fernando Torres all'Atletico dopo sette anni e mezzo. Parola del quotidiano spagnolo As, secondo cui i Colchoneros avrebbero già avviato i contatti con il Milan. Il buon esito dell'operazione dipenderà anche, e soprattutto, da Alessio Cerci, perché i rossoneri in cambio vogliono proprio l'ex esterno del Torino, su cui è forte il pressing dell'Inter.

Adriano Galliani, intervistato dal Corriere della Sera, per ora non si sbilancia su Cerci, ma allo stesso tempo lascia ogni porta aperta: "Per ora non c'è nulla - dice l'a.d. rossonero -. Ma questo non significa che non ci sarà qualcosa in futuro". Esattamente le stesse parole pronunciate martedì da Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, che aveva risposto allo stesso modo a una domanda sul possibile ritorno di Torres.



A Madrid non vedono l'ora di riabbracciare il Niño, cresciuto nelle giovanili dell'Atletico e poi divenuto leader della prima squadra dal 2000 al 2007. Martedì Burgos, vice di Simeone, gli ha spalancato le porte: "Un suo ritorno? Non voglio creare disguidi dicendo la mia opinione, ma sarebbe meraviglioso". Un sondaggio del Mundo Deportivo, fatto tra i tifosi Colchoneros, dice che il 74% lo vorrebbe immediatamente all'Atletico. A Madrid stanno già sognando.