Atletico Madrid, ecco Savic: "Simeone è il miglior allenatore"

Stefan Savic è un nuovo difensore dell'Atletico Madrid. Lo ha comunicato il club. Il difensore montenegrino ha firmato per cinque anni e già parlato della sua nuova avventura dall'aeroporto di Madrid: "Simeone è il miglior allenatore nel calcio. Spero di parlargli presto per capire cosa si aspetta da me". Percorso inverso, invece, per Mario Suarez: "Sono sicuro che darà una grossa mano alla Fiorentina".