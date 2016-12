Atletico Madrid, Burgos chiama Torres: "Un suo ritorno sarebbe meraviglioso"

18:41 - Resta ancora tutto da decifrare il futuro di Fernando Torres, ormai divenuto una seconda scelta nel Milan. Non ci sarà da stupirsi se i rossoneri, certamente non soddisfatti del rendimento dello spagnolo in questa prima parte di stagione, decidessero di liberarlo già a gennaio, quando l'attaccante potrebbe tornare all'Atletico Madrid di Simeone. Il vice del Cholo, Burgos, intanto gli spalanca le porte: "Un suo ritorno sarebbe meraviglioso".

German Burgos, ex portiere argentino, dal 2011 è il vice di Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid. Nel corso di un'intervista Radio Cope, il secondo del Cholo non ha usato giri di parole per commentare i numerosi rumors di mercato che da giorni ruotano intorno a Torres: "Un suo ritorno? Non voglio creare disguidi dicendo la mia opinione, ma sarebbe meraviglioso".



Un pochino più fredde, invece, sono le parole del presidente dei Colchoneros, Enrique Cerezo: "Su Torres non c'è nulla", dice a Marca. Poi però aggiunge: "Ma non significa che non ci sarà qualcosa in futuro...". A Madrid sono già tutti pronti a scommettere sul ritorno del Niño.