Atletico, Cerezo: "Simeone resta a Madrid, Morata non ci interessa"

"State tutti tranquilli, Simeone ha ancora quattro anni di contratto". A rassicurare i tifosi dell' Atletico Madrid sulle voci di una presunta uscita del 'Cholo' è il presidente del club 'colchoneros, Enrique Cerezo ad 'AS'. "Tutti devono dormire sonni tranquilli perchè abbiamo altri quattro anni di contratto con lui", ripete Cerezo aggiungendo che "lo staff tecnico è al lavoro per migliorare una squadra che è stata comunque seconda in Europa e terza nella Liga".

Alla domanda se la squadra ha 'digerito' la delusione di Milano, la seconda in tre stagioni dopo la sconfitta di Lisbona, sempre per mano dei cugini del Real, Cerezo risponde "che sempre chi perde un titolo se la passa male, ma l'Atletico ha sempre dimostrato di saper vincere e di saper perdere". Detto che il rinnovo di Fernando Torres "dovrebbe esserci fra non molto", il presidente dell'Atletico taglia corto sul sussurrato arrivo di Morata al 'Vicente Calderon': "Possibilità che venga da noi? Che io sappia nessuna. Non è all'ordine del giorno dei nostri tecnici".