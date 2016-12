Atalanta, ufficiale: preso Paloschi per 6 milioni

"L'Atalanta è la squadra della mia città - ha continuato l'attaccante -, onorato dall'interesse che il presidente Percassi e questa società hanno dimostrato, non solo da ora, nei miei confronti. Un motivo in più, se ce ne fosse bisogno, per fare bene. Il mio impegno sarà come sempre totale, insieme ai miei compagni lavorerò per cercare di raggiungere il massimo traguardo possibile".



Ritorna così in Italia un attaccante che ad appena 26 anni è stato in grado di segnare 50 reti in Serie A con le maglie di Milan, Parma, Genoa e Chievo. Sembra invece avvicinarsi l'addio di Mauricio Pinilla per la mancanza di sintonia mostrata con Gian Piero Gasperini. Il cileno, nel gennaio 2015 dopo appena 6 mesi al Genoa, decise di cambiare club andando proprio all'Atalanta.