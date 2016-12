Atalanta, Percassi dice no alla Roma: "Gomez resta fino alla fine della stagione"

Antonio Percassi chiude le porte alla Roma su Alejandro Gomez . " Il Papu rimarrà con noi almeno fino al termine di questo campionato", ha dichiarato il presidente dell'Atalanta. I giallorossi avevano pensato all'argentino come possibile rinforzo per gennaio, quando Spalletti perderà Mohamed Salah , impegnato in Coppa d'Africa con l'Egitto. Solo poche ore fa a Premium, il giocatore era stato meno netto: "La Roma mi vuole? Non lo so, ma mai dire mai".

Il possibilismo di Gomez era suonato come una conferma di un contatto con la Roma, contatto che Percassi si è affrettato subito a smentire seccamente. L'Atalanta è in corsa per l'Europa, un obiettivo che per realizzarsi non può prescindere dall'argentino, ma sul quale il presidente ha un'idea ben precisa: "L'Europa per i tifosi è un sogno, per noi deve essere un discorso di buonsenso, a loro basta sognare, noi dobbiamo tenere i piedi per terra”, ha spiegato Percassi elogiando Gian Piero Gasperini, definito “molto intelligente e molto sveglio, oltre che un tecnico davvero preparato. Ha rivoluzionato la squadra dalla mattina alla sera, inserendo molti giovani della nostra cantera".