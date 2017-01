Atalanta, ora è ufficiale: Sportiello alla Fiorentina

Continua la girandola dei portieri in Serie A. Dopo Storari e Gabriel, anche Sportiello ha cambiato casacca. Il portiere dell'Atalanta è infatti passato ufficialmente alla Fiorentina con la formula del prestito fino al 2018 con diritto di riscatto. Chiuso alla Dea, Sportiello ha deciso di cambiare aria e provare a giocarsi il posto da titolare con Tatarusanu. Intanto a Bergamo è arrivato Pierluigi Gollini in prestito per 18 mesi dall'Aston Villa.