ATALANTA, KESSIE: "LUSINGATO DALLE BIG"

Frank Kessie è uno dei protagonisti della grande stagione dell'Atalanta. Appena rientrato dalla Coppa d'Africa, il centrocampista ivoriano ha parlato di mercato a So Foot: "Ho letto le cose dai giornali. Sono lusingato, questo dimostra che sto giocando una buona stagione e continuo a progredire. Non so se il mio club ha ricevuto proposte. Sono sotto contratto, dovessero arrivare se ne discuterà. Mi piace Bergamo, la città è bella, tranquilla, e mi piace la vita in Italia" ha detto il giocatore, finito nel mirino di Roma e Milan.