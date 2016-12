Atalanta, in arrivo Diamanti dal Watford

Grande colpo in arrivo in casa Atalanta. Alessandro Diamanti sarebbe infatti vicinissimo alla Dea. I dirigenti bergamaschi avrebbero battuto la concorrenza dell'Udinese e sarebbero ormai a un passo dall'accordo con il Guangzhou, proprietario del cartellino dell'ex azzurro in prestito al Watford. Il giocatore arriverebbe a Bergamo in prestito e prenderebbe il posto di Maxi Moralez, già ceduto al Leon.