ATALANTA-GASPERINI, ACCORDO PER IL RINNOVO

E' il grande artefice di una stagione da favola che vede l'Atalanta in piena corsa per l'Europa: Gian Piero Gasperini non ha intenzione di muoversi da una città dove, dopo un avvio di stagione difficle, ha inizito a costruire una squadra bella e vincente. Come riporta L'Eco di Bergamo il tecnico, assieme al ds Sartori, avrebbe già trovato l'accordo con il presidente Percassi per prolungare il contratto fino al 2020.