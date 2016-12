As: Mou allo United, a ore l'annuncio ufficiale

José Mourinho allenerà il Manchester United nella prossima stagione. E' la parola fine ai dubbi intorno a una notizia datata febbraio-marzo, quando si dava per scontato l'approdo di Mou allo United. Poi, le variazioni sul tema, immancabili, offrendo allo Special One destinazioni diverse o un anno sabbatico, o clamorosi ritorni interisti (un giorno accadrà? Ma quando?).



Ora, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo 'As', l'annuncio ufficiale arriverà poche ore dopo la finale di FA Cup, che vedrà i Red Devils impegnati questa sera alle 18.30 contro il Crystal Palace. Indipendentemente dal risultato, l'era di Louis Van Gaal a Old Trafford va considerata come conclusa.

I negoziati tra il vicepresidente del club Ed Woodward e l'agente dell'allenatore portoghese Jorge Mendes, scrive 'As', hanno avuto buon esito dopo mesi di trattative. L'ex tecnico di Chelsea e Inter firmerà un contratto triennale da 15 milioni di euro a stagione. Ovvero 45 milioni in tre anni. Mourinho aveva rescisso il contratto con il Chelsea il 20 dicembre 2015.