AS: IL MILAN CINESE VUOLE BENZEMA

I nuovi flussi di soldi che, dall'Estremo Oriente sono arrivati o arriveranno in Italia, spostano gli equilibri di mercato. In Serie A potrebbero arrivare campioni che fino a qualche tempo faerano sogni proibiti. Secondo il quotidiano As, il Milan, che sta per cambiare padrone, è interessato a Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, che a fine stagione dovrebbe lasciare la 'Casa Blanca'. Al Milan piacerebbe pure l'attaccante Lucas Perez, lui in forza all'Arsenal di Wenger.