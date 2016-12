Mancini-Galatasaray: nuovi contatti, attesa la fumata bianca 

00:51 - Telenovela Mancini-Galatasaray. Il club turco è ancora senza allenatore e mercoledì c'è la Juventus. Per questo motivo sono ripresi i contatti con l'allenatore jesino che tra giovedì e venerdì aveva rifiutato la prima offerta ritenendola troppo bassa. Dopo il pari in campionato, la dirigenza giallorossa ha deciso di alzare la proposta e le trattative sono ricominciate. Il tempo stringe, la fumata bianca potrebbe arrivare tra poche ore.

La tensione in casa Galatasaray è alle stelle, per questo motivo la dirigenza è tornata forte su Mancini: serve la svolta in tempi rapidi visto che mercoledì c'è già la sfida cruciale con la Juventus in Champions League. La squadra affidata, per il momento, a <strong>Claudio Taffarel </strong>(ex portiere del Brasile) ha deluso in campionato pareggiando 1-1 con il <strong>Rizerspor</strong>. Ad aggravare la situazione anche una rissa in allenamento tra Ebouè e Sneijder: sono dovuti intervenire i compagni per separarli.<br/>ROBERTO MANCINI E' A ISTANBUL

L'affare sta per essere concluso. Il tecnico jesino è infatti arrivato a Istanbul per discutere gli ultimi dettagli con la dirigenza del Galatasaray. Nella prossima sfida di Champions contro la Juventus, potrebbe quindi essere sulla panchina giallorossa.