Genoa: Gasperini è il nuovo allenatore

foto SportMediaset 19:19 - Ora è ufficiale: Gian Piero Gasperini torna sulla panchina del Genoa dopo tre anni. Il presidente Preziosi, dopo sei giornate, ha dato il benservito a Liverani e riaccolto in casa il tecnico che nel 2009 sfiorò la Champions: "Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Gasperini. L’accordo raggiunto è su base triennale. La Società ringrazia Fabio Liverani per il lavoro e l’impegno profuso in questi mesi".

Il nuovo allenatore raggiungerà il centro sportivo di Pegli lunedì per il primo allenamento. L'esperienza di Liverani sulla panchina del Genoa è precipitata dopo la vittoria nel derby per 3-0. Da quel momento la squadra ha subito una netta involuzione di gioco, che la ha permesso di raccogliere un solo punto (con il Livorno) in tre partite. La sconfitta casalinga col Napoli - dopo quella di Udine - ha fatto saltare il banco. Nelle prossime ore potrebbero materializzarsi anche delle novità nello scacchiere dirigenziale: via il ds Delli Carri, potrebbe tornare Capozucca.