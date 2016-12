Mancini riparte dal Galatasaray: accordo vicino 

- Dopo l'esonero del 14 maggio dal Manchester City,è pronto a iniziare una nuova avventura: la panchina è quella del. Il club turco, dopo il no ricevuto da, sta per chiudere con l'allenatore italiano. Il presidente del club turco Aysal Unal sarebbe a Milano per ultimare la trattativa. Già in giornata ci potrebbe essere l'annuncio ufficiale e la partenza per: mercoledì la sfida allain Champions.

Anche se l'esordio sulla panchina dei giallorossi sarà sabato alle 18, in casa, contro il Rizerspor in campionato dove la squadra è costretta a inseguire dall'undicesima posizione con quattro punti dopo quattro partite. Stessa situazione in Champions dove Sneijder e compagni sono chiamati al riscatto contro la Juve dopo la batosta subita dal Real Madrid.

Si va verso un revival della stagione 2000-2001 quando Mancini subentrò in corsa a Fatih Terim sulla panchina della Fiorentina. Un cambio che portò bene ai viola con la vittoria della Coppa Italia: ora i tifosi del Galatasaray sperano nello stesso finale.

Sarà un Galatasaray sempre più italiano: il Mancio si porterà con sè il collaboratore Attilio Lombardo ("Lo seguirò ovunque andrà") e molto probabilmente il vice allenatore Angelo Gregucci. In Turchia troveranno una colonia di giocatori con il passato in A e quindi la lingua non sarà un problema: Muslera, Felipe Melo e Sneijder sono pronti ad accoglierlo.