Juventus, Marotta: "Il rinnovo di Pirlo? Ne parleremo a febbraio-marzo"

foto LaPresse 21:08 - "Non esiste in alcun modo un caso Pirlo". Lo dice con grande sicurezza Beppe Marotta, dg della Juve, che getta acqua sul fuoco della vicenda del centrocampista, strigliato da Conte per essere uscito dal campo domenica dopo la sostituzione senza essersi fermato in panchina. "Il contratto? Ci siamo parlati, con serenità ci siamo detti che ne parleremo a febbraio-marzo". Ma sul giocatore pare si siano fiondati in molti: Chelsea e Tottenham soprattutto.

"Il tecnico non ha fatto altro che precisare alcune cose per evitare strumentalizzazioni - ha poi aggiunto detto Marotta - In fondo, Pirlo non ha fatto nulla di trascendentale".