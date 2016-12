Juve, le big di Premier su Pirlo 

foto LaPresse Correlati Messi come Pirlo, furioso per il cambio

Marotta: "Rinnovo di Pirlo? Parliamo a marzo" 21:09 - Se non ci fosse stato il caso Balotelli, Andrea Pirlo sarebbe stato l'uomo della domenica per il suo rientro negli spogliatoi senza fermarsi in panchina dopo la sostituzione. Proprio per questo, unito a un rinnovo con la Juve che ancora non arriva, si sono scatenate le voci di un cambio di maglia. In particolare, c'è grande interesse da parte della Premier League, con Chelsea e Tottenham in pole in caso di mancato accordo con i bianconeri. - Se non ci fosse stato il caso Balotelli,sarebbe stato l'uomo della domenica per il suo rientro negli spogliatoi senza fermarsi in panchina dopo la sostituzione. Proprio per questo, unito a un rinnovo con la Juve che ancora non arriva, si sono scatenate le voci di un cambio di maglia. In particolare, c'è grande interesse da parte della Premier League, conin pole in caso di mancato accordo con i bianconeri.

Insomma, tutto nella norma. Quando un fuoriclasse del calibro di Pirlo arriva a pochi mesi dalla scadenza e il rinnovo non arriva, si scatena la caccia allo svincolato. E visto che il soggetto in questione è uno dei calciatori italiani più apprezzati e conosciuti del mondo, anche se ormai 34enne, è inevitabile che le big europee si facciano avanti. Così, secondo quanto rimbalza dall'Inghilterra, ci sarebbe la fila per il bresciano: dai Blues di Mourinho, agli Spurs di Villas Boas, passando per Manchester United e Arsenal. Quattro "top club" che farebbero gola a chiunque. Decisivo sarà il mese di gennaio. Se non dovesse andare a buon fine l'incontro con Marotta, allora Pirlo sarebbe ufficialmente sul mercato e si scatenerebbe una corsa al suo ingaggio.