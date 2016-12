Chelsea: Mourinho spinge Mata verso Napoli

foto LaPresse Correlati Rafa Benitez: "Napoli, non fermarti" 10:24 - Il centrocampista con spiccate doti d'attacco, Juan Mata, potrebbe sbarcare in Italia nella prossima finestra di mercato a gennaio. La destinazione sarebbe Napoli: Rafa Benitez, infatti, è un grande estimatore dello spagnolo e sarebbe perfetto nel gioco della sua squadra. L'indiscrezione, apparsa questa mattina sul tabloid inglese Mirror, nasce dalla scarsa considerazione di Josè Mourinho verso il giocatore che è stato nuovamente lasciato fuori in occasione del derby di Londra tra Chelsea e Fulham vinto dai Blues per 2-0 con reti di Oscar e Obi Mikel.

Lo Special One ha più volte avvisato lo spagnolo nelle scorse settimane: "Deve lottare e lavorare per giocarsi le sue carte. Attualmente le sue prestazioni non sono convincenti". Ma di fatto Mata, votato dai tifosi come miglior giocatore del Chelsea nella stagione del trionfo in Champions, è ai margini della squadra. Sorpresi anche i compagni di squadra che reputano Mata uno dei migliori: "Sono tutti rimasti stupiti - rivela una fonte della società al Mirror - dal trattamento di Mourinho nei confronti di Mata. La maggior parte dei compagni non avrebbe mai immaginato che sarebbe finita così".