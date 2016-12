Iniesta vuole 17 milioni, PSG e City alla finestra

foto LaPresse 13:55 - Potrebbe profilarsi un braccio di ferro tra il Barcellona e Andres Iniesta. Il genio del centrocampo blaugrana, oltre che della Spagna campione di tutto, ha rifiutato la prima offerta di rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2015, da 12 milioni più bonus a stagione: secondo quanto riportato da Marca Iniesta avrebbe sparato alto fin da subito, chiedendo 17 milioni a stagione. - Potrebbe profilarsi un braccio di ferro tra il Barcellona e Andres Iniesta. Il genio del centrocampo blaugrana, oltre che della Spagna campione di tutto, ha rifiutato la prima offerta di rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2015, da 12 milioni più bonus a stagione: secondo quanto riportato da Marca Iniesta avrebbe sparato alto fin da subito, chiedendo 17 milioni a stagione.

La presenza in squadra di gente come Messi, e ora Neymar, ha certamente messo in secondo piano "l'Illusionistà" che ora ha deciso di sfruttare l'opportunità del contratto in scadenza e andare da Rosell a batter cassa. Al Barcellona sono fiduciosi di trovare un accordo, anche perchè Iniesta ha sempre ribadito di volersi ritirare in blaugrana, ma questi tentennamenti potrebbero favorire l'inserimento di club ricchi come Manchester City e Paris Saint Germain, che hanno progetti importanti e non avrebbero problemi ad accontentarlo economicamente.