Roma e Totti: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2016

Francesco Totti sarà il capitano della Roma almeno fino a 40 anni. Il numero 10 giallorosso e la società hanno infatti trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale del fuoriclasse per altre due stagioni, portando la scadenza dal 2014 al 2016. La fumata bianca è arrivata in serata, mentre Totti e il presidente James Pallotta spiegheranno i dettagli dell'accordo venerdì in una conferenza stampa a Trigoria.

Il patron della Roma, James Pallotta, nel pomeriggio era arrivato nella capitale dopo essere sbarcato a Ciampino con un volo privato. Il presidente giallorosso, intercettato dai cronisti, aveva chiarito la situazione nuovo stadio di proprietà: "Ci stiamo lavorando da 18 mesi. Non abbiamo annunci da fare in questo weekend, ma stiamo lavorando duramente a questo progetto". Infine c'era spazio anche per una battuta sul rinnovo di contratto di Totti: "Quale rinnovo? Ne dobbiamo fare uno? Spero di si".