Blatter: "Organizzare il Mondiale in Qatar è stata una scelta politica"

foto LaPresse 18:27 - Joseph Blatter, in un'intervista al quotidiano tedesco Die Zeit, è tornato a parlare della scelta di disputare il Mondiale 2022 in Qatar. Fifa ha parlato di una "influenza politica chiara e diretta" che ha condizionato i voti dei delegati dei Paesi aventi diritto di voto. Blatter ha aggiunto che una nuova commissione d'inchiesta è stata istituita per indagare se ci siano stati casi di corruzione. , in un'intervista al quotidiano tedesco, è tornato a parlare della scelta di disputare ilin Dopo i dubbi mossi nei giorni scorsi , il presidente dellaha parlato di una "influenza politica chiara e diretta" che haha aggiunto che unaper indagare se ci siano stati casi di corruzione.

Blatter, durante l'intervista, è stato ancora più esplicito: "I capi di governo dei Paesi europei hanno spinto i rappresentanti delle loro Nazionali a pronunciarsi in favore del Qatar, perché ci sono importanti legami economici e commerciali tra gli arabi e l'Europa".

A poco meno di 10 anni dall'inizio del Mondiale 2022 il clima è tutt'altro che disteso. Dall'Australia, che era in competizione con il Qatar, è giunta una richiesta di risarcimento alla Fifa, di 43mln di dollari, nel caso in cui il Mondiale si dovesse giocare in inverno: "Dovrebbe essere pagato un giusto compenso a quelle Nazioni che hanno investito milioni di dollari, e il prestigio nazionale, per tentare di organizzare la Coppa del Mondo in estate", ha spiegato la Federazione calcistica australiana, che ha anche richiesto di fare piena luce sulle implicazioni che comporterebbe lo spostamento della competizione in inverno.