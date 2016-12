Inter: Obiang nel mirino per il futuro 

foto LaPresse 10:57 - L'Inter guarda al futuro e per il centrocampo vede Pedro Obiang. Il 21enne della Sampdoria infatti è l'indiziato numero uno per ringiovanire la mediana nerazzurra. I talent scout interisti sono chiamati da qui a gennaio a visionare il giocatore e pure Mario Corso era in tribuna per il derby di Genova. L'Inter ha anche una prelazione, ottenuta durante la trattativa per Icardi. Dalla Samp a San Siro, esperimento già riuscito con l'argentino. - L'guarda al futuro e per il centrocampo vede. Il 21enne dellainfatti è l'indiziato numero uno per ringiovanire la mediana nerazzurra. I talent scout interisti sono chiamati da qui a gennaio a visionare il giocatore e pure Mario Corso era in tribuna per il derby di Genova. L'Inter ha anche una prelazione, ottenuta durante la trattativa per Icardi. Dalla Samp a San Siro, esperimento già riuscito con l'argentino.

Saranno mesi decisivi per Obiang che avrà gli occhi puntati addosso e dovrà dimostrare di valere una chance in una grande squadra. I nerazzurri sono in vantaggio su tutti, ma dovranno stare attenti: all'estero piace al Marsiglia, in Italia a Juventus e Napoli. Per strapparlo ai blucerchiati serviranno 10-12 milioni.