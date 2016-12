Tottenham su El Shaarawy: addio al Milan a gennaio

foto LaPresse 12:50 - Ai margini del gioco di Allegri, in infermeria e con le valigie in mano. Il settembre di Stephan El Shaarawy al Milan non è dei più semplici e l'addio a gennaio non è più così remoto. A rilanciare le quotazioni di una possibile cessione invernale è il tabloid The People, secondo cui il Tottenham vorrebbe investire l'ultima parte dei 100 milioni incassati per Bale sul Faraone. Villas Boas metterebbe sul piatto 25 milioni che il Milan non rifiuterebbe. - Ai margini del gioco di, in infermeria e con le valigie in mano. Il settembre dialnon è dei più semplici e l'addio a gennaio non è più così remoto. A rilanciare le quotazioni di una possibile cessione invernale è il tabloid The People, secondo cui ilvorrebbe investire l'ultima parte dei 100 milioni incassati per Bale sul Faraone. Villas Boas metterebbe sul piatto 25 milioni che ilnon rifiuterebbe.

Le dichiarazioni post Torino di Massimiliano Allegri del resto hanno chiarito ulteriormente il pensiero del tecnico: "Balotelli ha bisogno di una punta a fianco come Matri o Pazzini". Tradotto: nelle gerarchie, prima del Faraone ci sono Balotelli, Matri, Kakà, Robinho e anche l'ex Sampdoria quando rientrerà. La stampa inglese rilancia l'assalto del Tottenham a gennaio con almeno 25 milioni di euro sul piatto. Una cifra che il Milan difficilmente lascerebbe passare inosservata, ma l'ultima parola - come in estate - spetterà al giocatore. Sullo sfondo c'è il Mondiale e questa volta la risposta potrebbe essere diversa.