Galliani: "Cerci ottimo giocatore: sarebbe stato perfetto nel 4-3-3" 

foto LaPresse 13:55 - Alessio Cerci è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan. La conferma è arrivata stamattina da Adriano Galliani al suo arrivo in Lega: "Lo abbiamo seguito quando pensavamo di giocare con il 4-3-3: è un giocatore molto forte per quel modulo. Il ritorno di Kakà - ha poi aggiunto l'ad rossonero - è stato soprattutto un fatto tecnico: una volta partito Boateng abbiamo pensato che ci servisse una mezza punta. Domani sarà titolare col Torino". è stato molto vicino a vestire la maglia del. La conferma è arrivata stamattina daal suo arrivo in Lega: "Lo abbiamo seguito quando pensavamo di giocare con il 4-3-3: è un giocatore molto forte per quel modulo. Il ritorno di- ha poi aggiunto l'ad rossonero - è stato soprattutto un fatto tecnico: una volta partitoabbiamo pensato che ci servisse una mezza punta. Domani sarà titolare col Torino".

Difficile strappare invece una battuta su Pogba, il talento francese della Juve che ha dichiarato di aver preferito i bianconeri a molte altre squadre, compreso anche il Milan. "Il mercato ha delle sue logiche e delle sue regole - ha glissato Galliani - e ognuno le tiene per sé. Siamo in tanti davanti? Quando tornerà Pazzini vedremo: prima si diceva che avevamo pochi giocatori, adesso che ne abbiamo troppi!". Troppi, di certo, non ce ne sono in difesa, almeno ora. Da qui lo stato di emergenza: "Per la formazione di domani mi risulta che si giochi con una mezza punta e due punte. Il problema semmai è dietro: abbiamo fuori due esterni e due centrali (De Sciglio, Abate, Bonera, Silvestre): dovremo inventarci qualcosa, sicuramente Emanuelson e Zaccardo saranno molto utili sugli esterni".