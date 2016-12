Iniesta-Barcellona: fumata nera sul rinnovo

- Sembrava dover essere una formalità, ma di formalità non si tratta affatto.potrebbe, almeno ipoteticamente, finire sul mercato. As, quotidiano spagnolo per la verità vicino ale, di conseguenza, non esattamente amico del, scrive infatti che il centrocampista blaugrana avrebbe rispedito al mittente la prima. Non solo, Iniesta e il Barcellona sarebbero attualmente molto lontani.

Le parti avrebbero quindi deciso di prendersi del tempo per valutare attentamente il rispettivo futuro. Secondo As, che riporta per la verità indiscrezioni di Cadena Ser, il giocatore vorrebbe un adeguamento dell'attuale ingaggio che lo equipari o quasi ai migliori giocatori del Barcellona, Messi compreso. Altrimenti, con il contratto in scadenza nel 2015, l'addio sarebbe quasi scontato.

Quasi, ovviamente, perché per chi lo volesse Iniesta costa e costa parecchio. Questione questa che il giocatore deve aver valutato profondamente arrivando alla conclusione che, Bale insegna, qualcuno disposto a coprirlo d'oro ci sarà pure. Di sicuro non servirà molto alle grandi d'Europa per cogliere al volo l'occasione. Iniesta sul mercato farebbe partire un'asta mai vista tra sceicchi vari - Psg, City, Monaco - e ricconi d'ogni sorta. A partire dal Bayern dell'amico Guardiola...