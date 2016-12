Honda in gol col Giappone: "Il Milan non è l'unica opzione"

Pur essendo uno dei giocatori più attesi dell'ultima sessione di mercato, Keisuke Honda non è arrivato al Milan. Proprio il Cska ha più volte ribadito il suo no alla cessione del giocatore giapponese che, come detto, è stato ancora una volta determinante in nazionale, nella vittoria in amichevole sul Ghana. Nonostante il vantaggio degli ospiti, privi di Boateng e Muntari, siglato da Acheampong al 24' del primo tempo, i nipponici hanno capovolto il risultato trovando prima il pari con Kagawa al 50', poi il raddoppio 14 minuti più tardi con Endo ed infine la rete del definitivo 3-1 di Honda sugli sviluppi di un calcio di punizione.

A fine partita, il (mezzo) fulmine sul Milan (non l'unica opzione per il suo futuro) e una idea già maturata: "Ormai ho deciso, lascerò il mio club alla naturale scadenza del contratto il prossimo inverno".