Bomba di mercato dalla Russia: Juve, "Preso Traorè"

foto Dal Web 17:03 - Bomba di mercato dalla Russia. Secondo quanto riferito da Dan Petrescu, la Juventus avrebbe acquistato Lacina Traoré dall'Anzhi Makhachkala. "Giocherà con la Juve a partire dal prossimo inverno", ha confessato alla stampa russa il tecnico della Dinamo Mosca. Per capire se l'affare è andato realmente in porto, ora non rimane che attendere la replica dei bianconeri. Se l'ivoriano arriverà alla corte di Conte, potrebbe partire Llorente. - Bomba di mercato dalla Russia. Secondo quanto riferito da. "Giocherà con la Juve a partire dal prossimo inverno", ha confessato alla stampa russa il tecnico della Dinamo Mosca. Per capire se l'affare è andato realmente in porto, ora non rimane che attendere la replica dei bianconeri. Se l'ivoriano arriverà alla corte di Conte, potrebbe partire

Se la notizia troverà conferme, dunque, a Torino saranno mesi difficili per il bomber spagnolo, che non sembra aver ancora convinto il tecnico bianconero. Traorè, del resto, ha caratteristiche fisiche (l'ex attaccante del Cluj è alto 203 cm) e tecniche molto simili proprio a quelle dell'ex giocatore dell'Athletic Bilbao ed è difficile immaginare un'eventuale convivenza. Al momento la Juve non ha ancora commentato l'indiscrezione di mercato, ma le dichiarazioni di Petrescu non sembrano lasciare molti dubbi.