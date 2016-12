Inter-Montoya si può fare a giugno, l'agente conferma: "Se non gioca è difficile che possa prolungare il contratto con il Barcellona"

foto LaPresse 17:07 - L'Inter l'ha inseguito per buona parte dell'estate, ma alla fine non se n'è fatto nulla. L'arrivo a Milano di Montoya, però, potrebbe avvenire l'anno prossimo, visto che il terzino è in scadenza di contratto: "Stiamo discutendo con il Barcellona per il rinnovo - spiega Josè Maria Orobitg, agente del giocatore, a fcinternews -. Ma se non gioca è difficile che possa prolungare. A giugno può partire e l'Inter resta una possibilità". l'ha inseguito per buona parte dell'estate, ma alla fine non se n'è fatto nulla. L'arrivo a Milano di, però, potrebbe avvenire l'anno prossimo, visto che il terzino è in scadenza di contratto: "Stiamo discutendo con il Barcellona per il rinnovo - spiega, agente del giocatore, a fcinternews -. Ma se non gioca è difficile che possa prolungare. A giugno può partire e l'Inter resta una possibilità".

Con i nerazzurri ci sono già stati contatti: "Ho parlato con l'Inter, ma lo volevano pure Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e Liverpool - rivela il procuratore -. Per una partenza, ora, è prematuro parlare perché il mercato è chiuso, ma posso dire che il rinnovo non è ancora arrivato". E, viste le condizioni attuali, sembra improbabile possa arrivare: "Montoya vorrebbe giocare titolare, cosa che non fa adesso con Dani Alves davanti. Lui è un campione ed è difficile trovare spazio. Se non gioca è difficile possa prolungare. Lui, chiaramente, vorrebbe scendere in campo di più, ma vedremo. Senza rinnovo, ovviamente, a giugno può partire e l'Inter resta una possibilità".