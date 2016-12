La Juventus prenota Gilardino per gennaio

foto LaPresse Correlati Alberto: "Mi sento un giovane di 31 anni"

La Juve blinda Vidal, Pogba e Pirlo 15:43 - La trattativa era sfumata nelle ultime ore del mercato estivo. Ma tra quattro mesi il discorso tra la Juventus e Alberto Gilardino potrebbe riaprirsi. I bianconeri hanno, infatti, un piano per portare l'attaccante del Genoa a Torino (possibile la comproprietà). Gila, dal canto suo, ha voglia di tornare a indossare la casacca di una grande squadra, anche viste le ultime ottime prestazione offerte dal bomber con la maglia della Nazionale. - La trattativa era sfumata nelle ultime ore del mercato estivo. Ma tra quattro mesi il discorso tra lapotrebbe riaprirsi. I bianconeri hanno, infatti, un piano per portare l'attaccante del(possibile la comproprietà). Gila, dal canto suo, ha voglia di tornare a indossare la casacca di una grande squadra, anche viste le ultime ottime prestazione offerte dal bomber con la maglia della Nazionale.

Che la Vecchia Signora non abbia mai interrotto il discorso con giocatore rossoblù, conferma il fatto che crede fermamente nell'operazione. Un'operazione che avrebbe l'obiettivo di portare allo Stadium un attaccante in grande crescita e con la personalità giusta anche per reggere l'urto della concorrenza davvero spietata. Inoltre, Preziosi, potrebbe risparmiare quel milione e 700mila euro di ingaggio all'anno che per il Genoa sono un peso non certo indifferente da sopportare.

A conferma della bontà dell'affare, che Tuttosport anticipa, ci sarebbe l'ennesimo "ballo delle punte" con Borriello ancora al centro. Se Marcao, infatti, non riuscisse a impressionare Garcia in questa prima parte di campionato, allora il biglietto con destinazione Genova sarebbe pronto. Insomma, tutto ancora ruota intorno a lui... ma il finale, questa volta, potrebbe essere diverso dall'ultimo visto a inizio settembre.