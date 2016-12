Milan, il Borussia Dortmund vuole El Shaarawy

foto LaPresse

11:35

- Jurgen Klopp non ha dubbi: per il suo Borussia Dortmund la punta su cui investire per il futuro è El Shaarawy. Questo, almeno, secondo il quotidiano portoghese A Bola che oggi rilancia l'interesse dell'allenatore dei vice-campioni d'Europa per il Faraone: un innamoramento che i tedeschi vorrebbero coronare nella prossima sessione di mercato invernale, puntando sulle difficoltà del talento rossonero chiuso in attacco dall'arrivo di Matri e Kakà.