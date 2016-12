Marco Borriello: rinnovo con la Roma o prestito alla Fiorentina

foto LaPresse 12:33 - Dopo essere stato protagonista, senza esito, delle ultime ore di mercato estivo, Marco Borriello potrebbe essere al centro dell'attenzione anche nella sessione invernale. L'attaccante si è detto disposto a prolungare il contratto in scadenza nel 2015 con la Roma accettando una spalmatura dell'ingaggio, ma alla finestra c'è la Fiorentina che, in caso di passaggio del girone di Europa League, vorrebbe l'attaccante napoletano come vice Gomez. - Dopo essere stato protagonista, senza esito, delle ultime ore di mercato estivo,potrebbe essere al centro dell'attenzione anche nella sessione invernale. L'attaccante si è detto disposto a prolungare il contratto in scadenza nel 2015 con laaccettando una spalmatura dell'ingaggio, ma alla finestra c'è lache, in caso di passaggio del girone di Europa League, vorrebbe l'attaccante napoletano come vice

Roma o Firenze dunque, mentre l'ipotesi Genoa che nell'ultima giornata utile ha infiammato il mercato sembra ormai tramontata. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore che, dopo mesi di tira e molla, si è detto disponibile a una spalmatura dell'ingaggio in caso di rinnovo contrattuale. La Fiorentina però si è detta interessata e gli ottimi rapporti tra Pradé e Sabatini potrebbero fare il resto. La società viola, in caso di passaggio del turno europeo, vorrebbe Borriello in prestito.