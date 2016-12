Il Cska Mosca avverte il Milan: "Honda non verrà da voi" 

I russi, però, non possono più impedire il passaggio di Honda in rossonero, come appena fatto rifiutando tutte le offerte provenienti da via Turati. Quindi le parole pronunciate dal presidente non preoccupano più di tanto che poi ha anche parlato bene dell'ad milanista, rispettandolo: "Galliani è un dirigente importante e il Milan è un club solido".

Il Milan ha le mani sul trequartista giapponese e in questi quattro mesi dovrà solo continuare ad avere un contatto fisso con l'entourage del giocatore per non evitare la beffa, come ipotizzato dal Cska Mosca.

A Milanello accanto a Kakà, poi, Galliani ha spiegato: "Di Honda vedremo a gennaio quello che accadrà. Adesso non ha senso parlarne. Di sicuro Honda non prenderebbe il posto di Kakà che ha firmato un contratto di due stagioni".