Mercato: gli svincolati cercano squadra 

- Il mercato è chiuso, ma non per tutti. Ci sono gliche sono in cerca di una squadra, i quali hanno tempo fino al 31 marzo per firmare un nuovo contratto.dal calibro diverso che si stanno mantendo in forma, chi più e chi meno, in attesa di una nuova chiamata. C'èche, dopo la parentesi negativa di sei mesi all'Inter è rimasto senza squadra. Per lui si prospetta un clamoroso alla Lazio che è rimasta con soli 4 centravanti in rosa dopo le trattative saltate con. Il bomber non è riuscito a trovare un accordo con

Nel mischione Rocchi non rappresenta l'unica occasione. La suggestione può essere rappresentata da Vincenzo Iaquinta, finalmente svincolato dalla Juve. L'attaccante campione del mondo potrebbe avere voglia di rimettersi in gioco a 33 anni per prendersi l'ultima rivincita della sua carriera. Ci sono anche Bogdani, Bonazzoli e Corradi che da sempre garantiscono un buon bottino di gol: qualcuno ci sta facendo un pensierino.

A centrocampo spiccano Stankovic e Sissoko. Il primo non ha ancora deciso il suo futuro dopo l'addio all'Inter, mentre il secondo si è appena liberato dal Psg. Il maliano, dopo i sei mesi alla Fiorentina, vorrebbe rimanere in Italia. Si è offerto al Napoli che lo ha rifiutato, mentre potrebbe rientrare nei piani del Milan. Samuele Dalla Bona e Franco Semioli sono in cerca di una squadra.

Pure Onyewu, ex difensore rossonero, è rimasto a piedi: scaricato dallo Sporting Lisbona. In Italia non lo ricordano certamente bene, ma all'estero qualcuno potrebbe scommettere sullo statunitense. Per la porta sono poche le alternative e la più solida arriva dall'estero con Antonio Adan, terzo portiere del Real Madrid, che a soli 26 anni non ha una maglia. Visto i numerosi errori degli estremi difensori in questo inizio di campionato qualcuno potrebbe richiamare Belardi.