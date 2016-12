Psg cerca l'erede di Leonardo: Luis Figo è il primo della lista 

L'identikit è sul tavolo, lavorato nei minimi particolari perché l'immagine è tutto ed il margine di errore è zero. Due caratteristiche fondamentali, dominanti per guadagnarsi l'onere e il prestigio di vestire Psg, rappresentarlo, curarne l'immagine, l'area tecnica, esserne il ds: curriculum da urlo e conclamata esperienza su scala mondiale. Qualità cucite addosso a Luis Figo. È lui, secondo "Le Parisien", il favorito alla successione di Leonardo, che ha deciso di abbandonare l'opulenza francese dopo una squalifica contestata e un addio con squillo di tromba (Cavani).



Per coprire la perdita, riempire la falla e dare una immagine forte, con tratti dorati, all'esterno, Al-Khelaifi ha aperto la caccia al ds e Cupido ha scagliato la freccia dell'interesse sul portoghese. Prossimo ai 41 anni, Figo è diventato l'oggetto del desiderio. Conosce il calcio, essendone stato uno dei massimi interpreti a livello internazionale (e con una bacheca personale illuminata da una Champions, otto scudetti tra Spagna e Italia e un Pallone d'Oro), sa lavorare fuori dal rettangolo di gioco, dietro alla scrivania. L'esperienza da rappresentante all'estero per l'Inter ne ha esaltato capacità e talento. Anche quando non si tratta di fare un semplice stop o esibirsi in un dribbling secco, ma occorre diplomazia, "chiacchiera", presenza.



Al-Khelaifi sarebbe rimasto stregato dal curriculum del lusitano. Che avrebbe scalzato nella scala delle gerarchie il connazionale Pedro Miguel Pauleta, già "ambasciatore" del Psg. Il suo nome è inciso nella storia dei parigini, dei quali è il miglior marcatore di sempre con 109 reti all'attivo. Un'autentica istituzione. Ma potrebbero non bastare numeri e ricordi. Figo, oggi, sembra avere le stimmate del predestinato.