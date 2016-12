Herrera-Manchester United: la truffa dell'ultimo giorno di mercato 

13:57

è terminato da poche ore ma potrebbe continuare a far discutere per molto tempo se le indiscrezioni che piovono da Madrid dovessero rivelarsi vere. Il presunto trasferimento, poi saltato, diinfatti, potrebbe essere stata solo una farsa.Secondo Sky Sports Uk, che ha raccolto le dichiarazioni del suo inviato da Madrid, la delegazione dei Red Devils, presentatasi negli uffici della Liga per trattare il centrocampista basco, nonche nulla avevano a che fare con la società inglese.Eppure i tre uomini che si erano presentati a Madrid avevano tutto per essere scambiati per veri intermediari di mercato:che lo United fosse disposto a pagare la clausola di 36mln per portare il centrocampista basco all’Old Trafford, tanto che i tutti giornali europei davano per concluso l’affare tra i Red Devils e Herrera.