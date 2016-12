Gilardino-Borriello-Quagliarella, i veri sconfitti del mercato

foto LaPresse

10:07

Non si cambia, colpa di veti incrociati, soldi (pochi) e velleità che s'infrangono dinanzi a richieste di società, calciatori e procuratori. L'ultimo giorno non è mai stato un buon momento, soprattutto pere questa -francamente- lo era. Fin troppo complessa.Non crediamo che i tre club coinvolti (Juve, Roma e Genoa) ne soffrano. Piuttostoperché lo sfondo di una trattativa così, con incursioni persino straniere, è dovuto ai loro malesseri, grandi o piccoli che siano.del progetto-Juve e dei teoremi di Conte, arrivato Tevez e perso Matri siamo ai minimi. Ma l'ultima dell'ultimo giorno di mercato, dice che: vedremo se alle parole, seguiranno i fatti. Ovvero l'utilizzo.Per, l'idea di vestire la maglia bianconera, dopo il rientro in Nazionale che è ricco di uomini forti juventini, sarebbe stato ildentro nella squadra più forte. Per tutta l'estate, Gila è rimasto alle soglie di un grande club: idee interiste, progetti juventini., ma a 31 anni questo rischia di essere l'ultimo possibile approccio al grande calcio.InfineAl Genoa, un campionato fa, 28 partite e 12 gol: ovvero una quasi eccellenza dopo la cupa parentesi-Juve.continua a non capire e a non capirsi col mondo giallorosso. Cambiare gli servirebbe, un contratto oneroso ne complica i destini, restare alla Roma è la fatale conclusione dell'estate.